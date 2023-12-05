В эфир телеканала «Регион 29» вышел новый выпуск телеблога «Цыбульский live»

В этом выпуске — самая крупная газовая заправка в России, строительство нового дома культуры в поселке Талаги, открытие обновленного аэропорта Архангельска, развитие деревянного домостроения, работа дистанционного центра лучевой диагностики и госфонда «Защитники Отечества» и многое другое .
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