В 2025 году появятся новые способы обмана россиян с использованием искусственного интеллекта

Об этом сообщил юрист Иван Соловьев Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в интервью RT рассказал, что в 2025 году россиян ожидают новые способы обмана с использованием возможностей искусственного интеллекта.
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