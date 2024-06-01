Палестинские активисты разгромили офис Socar в Константинополе

КОНСТАНТИНОПОЛЬ (ИА Реалист). Во временно оккупированном Константинополе (тур. Стамбул) протестующая мусульманская общественность разгромила офис азербайджанской государственной нефтяной компании Socar за поставки сырья Израилю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии