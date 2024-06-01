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ИА Реалист

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Палестинские активисты разгромили офис Socar в Константинополе

Палестинские активисты разгромили офис Socar в Константинополе

КОНСТАНТИНОПОЛЬ (ИА Реалист). Во временно оккупированном Константинополе (тур. Стамбул) протестующая мусульманская общественность разгромила офис азербайджанской государственной нефтяной компании Socar за поставки сырья Израилю.

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