Беглый писатель-иноагент Быков пообещал проспонсировать покупку дронов для ВСУ

Попавшийся на пранке Дмитрий Быков пообещал профинансировать украинскую армию.Все средства, вырученные за продажу книги о президенте Украины Владимире Зеленском будут направлены на покупку дронов для ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии