Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    Уже нетЖалеть ли мирное ...
  • Раиса Утропова (Соловьева)
    Как только Storm Shadow получит от Белого Дома разрешение на применение этих ракет, это начало ЯВ. Слушать этого нарк...Зеленский хочет м...
  • Air
    Никого жалеть не надо!!! Жидобандеровцы этим и пользуются! Что мы не бомбим ихние вокзалы, станции,  больницы, магази...Жалеть ли мирное ...

«Нашел что поджигать!»: как пироман спалил комнату приема пищи военной прокуратуры в центре Казани

«Нашел что поджигать!»: как пироман спалил комнату приема пищи военной прокуратуры в центре Казани

Улицу Дзержинского перекрыли в субботу вечером из-за пожара. Украинский след? «Он стеклами руку порезал, сейчас мы заберем его», — переговаривались поздним субботним вечером следователи и полицейские у здания Казанского военного гарнизонного суда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валера Морозов
Все должны сидеть за совершение преступления! Какие они дети? Дебилы!
Ответить
9 час.
лл
лина любимцева
Есть уроды, которые никогда не смогут &quot;включать мозги&quot;, что вытворяют!!  Сколько бы им ни было лет...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх