«Нашел что поджигать!»: как пироман спалил комнату приема пищи военной прокуратуры в центре Казани

Улицу Дзержинского перекрыли в субботу вечером из-за пожара. Украинский след? «Он стеклами руку порезал, сейчас мы заберем его», — переговаривались поздним субботним вечером следователи и полицейские у здания Казанского военного гарнизонного суда.
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