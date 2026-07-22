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Во Франции детям до 15 лет запретили сидеть в соц.сетях

Во Франции детям до 15 лет запретили сидеть в соц.сетях

Во Франции детям до 15 лет запретили сидеть в соц.сетяхПарламент страны проголосовал за запрет детям пользоваться такими приложениями, как TikTok, Snapchat и Instagram в рамках инициативы, выдвинутой Макроном.

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