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Дмитрий Лызик получили премию «БЕТСИТИ Лучший игрок тура»

Дмитрий Лызик получили премию «БЕТСИТИ Лучший игрок тура»

В Новосибирске завершился групповой этап БЕТСИТИ Кубка Столетия по волейболу в группе Б. Блокирующий новосибирского «Локомотива» Дмитрий Лызик признан лучшим игроком второго тура БЕТСИТИ Кубка Столетия в группе Б.

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