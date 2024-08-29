БОЙ ДЛИЛСЯ 11 ЧАСОВ: АЛАУДИНОВ РАССКАЗАЛ О ПОТЕРЯХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Serg

Любит Алаудинов чужие "виктории" озвучивать, вроде как и рядом стоял. Пусть лучше расскажет как "доблестный Ахмат" с хохлами у границы Курской области "разминулся" да так качественно, что пошел искать хохлов под Сунжей, а то и под Курском. Притом при полном уничтожении хохлами таможенников и погранцов, заград отряд "Ахмат", который должен был их поддержать, даже одним 300-м не обзавелся, не говоря о 200-х.