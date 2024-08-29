БОЙ ДЛИЛСЯ 11 ЧАСОВ: АЛАУДИНОВ РАССКАЗАЛ О ПОТЕРЯХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Командир спецназа "Ахмат" сообщил об обстановке на Курском направлении фронта.
БОЙ ДЛИЛСЯ 11 ЧАСОВ: АЛАУДИНОВ РАССКАЗАЛ О ПОТЕРЯХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комментарии
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Serg
в Испании
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1 час.
Serg
Любит Алаудинов чужие "виктории" озвучивать, вроде как и рядом стоял. Пусть лучше расскажет как "доблестный Ахмат" с хохлами у границы Курской области "разминулся" да так качественно, что пошел искать хохлов под Сунжей, а то и под Курском. Притом при полном уничтожении хохлами таможенников и погранцов, заград отряд "Ахмат", который должен был их поддержать, даже одним 300-м не обзавелся, не говоря о 200-х.
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1 час.
S
Serg
"может быть, к весне следующего года русские войска смогут выйти на Изюм"- все тот же всезнающий Апты утверждал, что в этом году все закончится. Ну, может, для "Ахмата" и закончится, кто ж возражает.
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1 час.
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