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Закон и Порядок

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БОЙ ДЛИЛСЯ 11 ЧАСОВ: АЛАУДИНОВ РАССКАЗАЛ О ПОТЕРЯХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЙ ДЛИЛСЯ 11 ЧАСОВ: АЛАУДИНОВ РАССКАЗАЛ О ПОТЕРЯХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЙ ДЛИЛСЯ 11 ЧАСОВ: АЛАУДИНОВ РАССКАЗАЛ О ПОТЕРЯХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Командир спецназа "Ахмат" сообщил об обстановке на Курском направлении фронта.

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Комментарии
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Serg
в Испании
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1 час.
Serg
Любит Алаудинов чужие &quot;виктории&quot; озвучивать, вроде как и рядом стоял. Пусть лучше расскажет как &quot;доблестный Ахмат&quot; с хохлами у границы Курской области &quot;разминулся&quot; да так качественно, что пошел искать хохлов под Сунжей, а то и под Курском. Притом при полном уничтожении хохлами таможенников и погранцов, заград отряд &quot;Ахмат&quot;, который должен был их поддержать, даже одним 300-м не обзавелся, не говоря о 200-х.
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1 час.
S
Serg
&quot;может быть, к весне следующего года русские войска смогут выйти на Изюм&quot;- все тот же всезнающий Апты утверждал, что в этом году все закончится. Ну, может, для &quot;Ахмата&quot; и закончится, кто ж возражает.
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1 час.

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