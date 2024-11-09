Бен Симмонс впервые в сезоне был переведен на скамейку «Бруклина» перед матчем с «Бостоном»

«Бруклин» перед игрой с «Бостоном» впервые в сезоне перевел защитника во вторую пятерку. На счету Бена 8 очков (4 из 6 с игры), 6 подборов и 8 передач за 27 минут в проигранном матче (104:108).
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