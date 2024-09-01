У кастрированных и выпотрошенных трансгендеров попытки самоубийств в 12 раз выше (строго 18+)

Владимир Маслов Картина "Самоубийца" (Эдуард Мане) Очередной гвоздь в крышку гроба вредительской трансгендерной пропаганде, которая лживо утверждает, что больным с диагнозом «транссексуализм» становится лучше после потрошения, кастрации, стерилизации и употребления кросс-половых гормонов («трансгендерный переход» или «смена пола»).
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