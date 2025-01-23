Дорогая неосторожность: забайкальцы заплатят по 40 тысяч за нарушение правил в лесу

В Забайкальском крае ужесточили меры по борьбе с нарушениями правил пожарной безопасности в лесах. Согласно информации, предоставленной региональным Министерством природных ресурсов, двое местных жителей были оштрафованы на крупную сумму в 40 тысяч рублей каждый за несоблюдение установленных норм.