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Аргументы и Факты

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Бывшая хоккеистка и тренер Карпова умерла в возрасте 42 лет

Бывшая хоккеистка и тренер Карпова умерла в возрасте 42 лет

Пресс‑служба уфимского хоккейного клуба «Агидель» сообщила о смерти экс‑капитана команды Юлии Карповой.

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