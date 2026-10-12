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HR-директор Понукалин: командировки позволяют укреплять деловые и социальные связи

HR-директор Понукалин: командировки позволяют укреплять деловые и социальные связи

HR-директор Илья Понукалин рассказал, что командировки могут стать возможностью для расширения профессиональных и социальных связей.

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