HR-директор Понукалин: командировки позволяют укреплять деловые и социальные связи

HR-директор Илья Понукалин рассказал, что командировки могут стать возможностью для расширения профессиональных и социальных связей.
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