Илон Маск поддержал отмену независимости Федрезерва

Предложение перевести финрегулятор США в прямое подчинение президенту озвучил в соцсетях сенатор-республиканец Майкл Ли, а Маск этот пост поддержал Миллиардер и главный донор кампании Трампа Илон Маск распространил призыв перевести финрегулятор США в прямое подчинение президенту.
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