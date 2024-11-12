Илон Маск поддержал отмену независимости Федрезерва

Предложение перевести финрегулятор США в прямое подчинение президенту озвучил в соцсетях сенатор-республиканец Майкл Ли, а Маск этот пост поддержал Миллиардер и главный донор кампании Трампа Илон Маск распространил призыв перевести финрегулятор США в прямое подчинение президенту.