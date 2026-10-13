Китайские премиум-бренды догоняют «европейцев» по стоимости ремонта. Кто лидирует?

Премиальные китайские автомобили вплотную приблизились по стоимости ремонта к европейским моделям.По данным «Росгосстраха», проанализировавшего выплаты по каско и ОСАГО за первое полугодие 2026 года, отдельные счета за восстановление таких машин превышают миллион рублей.