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За рулем

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Китайские премиум-бренды догоняют «европейцев» по стоимости ремонта. Кто лидирует?

Китайские премиум-бренды догоняют «европейцев» по стоимости ремонта. Кто лидирует?

Премиальные китайские автомобили вплотную приблизились по стоимости ремонта к европейским моделям.По данным «Росгосстраха», проанализировавшего выплаты по каско и ОСАГО за первое полугодие 2026 года, отдельные счета за восстановление таких машин превышают миллион рублей.

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