Синоптик Александр Ильин сообщил, что с 16 октября Москву ожидают утренние туманы. В пятницу и субботу обещана солнечная погода с температурой до 17 градусов, в воскресенье - облачная с прояснениями, температура 11-16 градусов.
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