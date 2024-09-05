❗️В селе Кормовое Первомайского района из-за сильного ливня подтопило дома По словам жителей посёлка, приблизительно подтопило около 30 домов на 5 улицах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️В селе Кормовое Первомайского района из-за сильного ливня подтопило дома По словам жителей посёлка, приблизительно подтопило около 30 домов на 5 улицах.