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Кедми: Владимир Путин предсказал новую неизбежную катастрофу

Кедми: Владимир Путин предсказал новую неизбежную катастрофу

Военно-политический эксперт Яков Кедми на YouTube-канале «Вальдман-LINE Alexander Waldman» рассказал, что Владимир Путин уже довольно давно предсказал новую неизбежную катастрофу.

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