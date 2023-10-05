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Как модель Наталья Водянова попала в агентство эскорт-услуг

Как модель Наталья Водянова попала в агентство эскорт-услуг

Модель Наталья Водянова дала откровенное интервью британской газете The Guardian. В ходе беседы она рассказала о своей семье, бывших и нынешних мужьях, отношении к деньгам и трудностях, которые ей пришлось пережить в юности.

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