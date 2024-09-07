Деметриус Джонсон завершил карьеру в ММА: «Я пришел сюда как чемпион и утащу отсюда свой черный зад как чемпион»

«Кто-то хочет, чтобы я оставил тут пояс, уходя из клетки. Но этого дерьма не будет. Я пришел в этот спорт как чемпион и утащу отсюда свой черный зад как чемпион», − сказал чемпион ONE FC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, который в последний раз дрался в мае-2023, а с 2019 года он дрался только с Адрианом Мораесом (две победы и одно поражение).
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