«Санкционные» банки прокомментировали рестрикции

Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Об этом заявили в кредитной организации после объявления Соединенными Штатами о новых антироссийских санкциях, которые коснулись, в частности, банковского сектора.
Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Об этом заявили в кредитной организации после объявления Соединенными Штатами о новых антироссийских санкциях, которые коснулись, в частности, банковского сектора.
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