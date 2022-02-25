Банки.ру

95 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Осипов
    а потом говорят мир ждет голод,чего же жрать будем,если "фермы" строят виртуальные.Оборудование для ...
  • DimKash
    Манипулируют рынком всегда и везде, глобальной новости в этом нет, по сути это обычное событие для низко ликвидных ин...ЦБ уличил банк «Д...
  • Sasha Sokolov
    ну правильно цена акции или падает или растет медленно,народ продает видимо акции? а дивидендами тут не удержишь никогоПрезидент МТС: ко...

«Санкционные» банки прокомментировали рестрикции

Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Об этом заявили в кредитной организации после объявления Соединенными Штатами о новых антироссийских санкциях, которые коснулись, в частности, банковского сектора.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх