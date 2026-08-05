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Ивановские новости

2 подписчика

Ивановская область предложила меры поддержки бизнеса Wildberries

Ивановская область предложила меры поддержки бизнеса Wildberries

Ивановская область предложила правительству РФ отсрочить налоги, снизить экологический сбор на текстиль и одежду, упростить реструктуризацию кредитов и повысить комиссии онлайн-площадок на импортные товары.

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