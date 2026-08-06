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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Мусаева: «Статистика у Тамерлана для России приличная, с вариантами продолжения карьеры проблем не будет». Форвард ЦСКА забил 6 голов в прошлом сезоне

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева , высказался о возможном переходе игрока в другой клуб.

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