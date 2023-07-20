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Российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении

Командир батальона "Шторм Z" с позывным "Али" утром в четверг, 20 июля, предоставил информацию о том, что российские военные заняли на территории Запорожской области несколько опорных пунктов ВСУ.

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