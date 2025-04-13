Сильный грохот и свечение в районе Сакмарской ТЭЦ разбудил оренбуржцев В 5:08 утра в стороне Сакмарской теплоэлектроцентрали в Оренбурге сначала появилось свечение, а затем дошла и звуковая волна — сильный грохот разбудил жителей ближайших районов.