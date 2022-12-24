Назван возможный партнёр Apple для производства электромобилей

Южнокорейская компания LG Group, чей бизнес охватывает как производителей бытовой электроники, так и производителей аккумуляторов для электромобилей, могла бы стать хорошим партнером для Apple, о чем заявил аналитик KB Securities Ким Дон Вон.
Южнокорейская компания LG Group, чей бизнес охватывает как производителей бытовой электроники, так и производителей аккумуляторов для электромобилей, могла бы стать хорошим партнером для Apple, о чем заявил аналитик KB Securities Ким Дон Вон.
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