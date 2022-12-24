iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Назван возможный партнёр Apple для производства электромобилей

Назван возможный партнёр Apple для производства электромобилей

Южнокорейская компания LG Group, чей бизнес охватывает как производителей бытовой электроники, так и производителей аккумуляторов для электромобилей, могла бы стать хорошим партнером для Apple, о чем заявил аналитик KB Securities Ким Дон Вон.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх