Эти особняки отечественных селебрити поражают своим роскошным дизайном. Ксения Собчак в своем доме Кадр из YouTube-канала "Осторожно: Собчак" Загородный дом Ксении Собчак с антиквариатом Коттедж Ксении Собчак площадью порядка тысячи «квадратов» расположен в поселке «Горки-8» на Рублевке.