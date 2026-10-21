Эти особняки отечественных селебрити поражают своим роскошным дизайном. Ксения Собчак в своем доме Кадр из YouTube-канала "Осторожно: Собчак" Загородный дом Ксении Собчак с антиквариатом Коттедж Ксении Собчак площадью порядка тысячи «квадратов» расположен в поселке «Горки-8» на Рублевке.
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