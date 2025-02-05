Казнь Рихарда Зорге: что советский разведчик сказал перед смертью

Легендарный советский разведчик была казнен в ноябре 1944 года в одной из японских тюрем. По некоторым данным, на допросах Рихард Зорге сознался в том, что он работал не на СССР, а на так называемый коминтерн.
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