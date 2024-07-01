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Внедорожник и Лада: на трассе "Челябинск — Самара" смертельная авария

Внедорожник и Лада: на трассе "Челябинск — Самара" смертельная авария

Это удивительно, но выжил водитель отечественной легковушки.Внедорожник — всмятку, Лада тоже пострадала, но её водитель остался жив.

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