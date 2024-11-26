Грузооборот Дальтрансугля составил 12,2 млн тонн угля за 10 месяцев

По сравнению с прошлым годом Дальтрансуголь снизил грузооборот на 11%. Это связано с ограничениями поставок грузов из-за дефицита пропускной и провозной способности железных дорог в восточном направлении.
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