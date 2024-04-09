За прошедшие дежурные сутки в области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

В Иванове в 07-20 на улице Садовая 24-летний молодой человек, управляя автомобилем «Киа Церато», при выезде с второстепенной дороги, совершил столкновение с движущимся по главной - автомобилем «Киа Сид», под управлением 23-летнего молодого человека.
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