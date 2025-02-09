Мбаппе стал самым молодым игроком в истории с 500 очками по системе гол+пас

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, оформил 16-й гол в чемпионате Испании. Об этом сообщает Actu Foot на странице в социальной сети X, 8 февраля форвард отличился в матче 23-го тура Ла Лиги против "Атлетико", который в итоге завершился со счетом 1:1.