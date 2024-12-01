В горных районах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря прогнозируется незначительная лавинная опасность.
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В горных районах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря прогнозируется незначительная лавинная опасность.