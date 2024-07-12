Койвула перешел в шведский «Векше» после 6 сезонов в системе «Айлендерс»

25-летний финский игрок продолжит карьеру в Швеции. Он подписал контракт с новой командой на 2 года. В минувшем сезоне Койвула набрал 30 (9+21) очков в 47 играх за «Бриджпорт» в АХЛ при полезности «минус 13».
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