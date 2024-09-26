Корнеев о Пьяниче: «Космический уровень, если он готов физически. Для ЦСКА минимальные риски, для Миралема – шанс доказать, что он еще на многое способен»

«Этот игрок способен каждые три игры воспроизводить голевое действие. Да, 34 года, но травм в последние полтора года не было, а если и присутствовали, то незначительные, то есть это футболист, который хорошо следит за собой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «К черту Израиль и все страны, поддерживающие такое. Свободу Палестине ». Зиеш об израильских солдатах в секторе Газа
- Боец ЧВК «Вагнер» украл у друзей 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках
- Ткачук о Белгороде: «Каждый день – воздушные тревоги. По городу стоят убежища из блоков. В общем, не сильно комфортно, но человек может привыкнуть к любому»
Свежие комментарии