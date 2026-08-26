Живая Кубань
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Живая Кубань

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14-летний воспитанник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» умер на тренировке в день рождения отца

14-летний воспитанник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» умер на тренировке в день рождения отца

14-летний воспитанник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» умер на тренировке в день рождения отцаВ возрасте 14 лет скончался Арон Семернинов — сын главного тренера баскетбольного клуба «Химки» Романа Семернинова.

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