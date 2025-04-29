В Киеве рассказали о возможности ударить по параду Победы в Москве

У Киева действительно есть возможность нанести удар по параду Победы в Москве. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает RT.
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