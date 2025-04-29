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  • brukhasin
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  • alik3456 Джексон
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  • саша пупкин
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В Киеве рассказали о возможности ударить по параду Победы в Москве

У Киева действительно есть возможность нанести удар по параду Победы в Москве. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает RT.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Если ударят, то всем красным линиям кранты. Не будите лиха.
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