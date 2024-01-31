Зеленский после давления "международных партнеров" передумал увольнять Залужного

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Президент Украины Владимир Зеленский после давления со стороны военачальников и международных партнеров передумал увольнять главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.
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