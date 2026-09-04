Шевцов: «Маршрут Трампа» в Армении приблизит войска США к границе Ирана

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) заявил, что реализация в Армении проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP) даст Соединённым Штатам возможность развернуть военный контингент в непосредственной близости от иранской границы.
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