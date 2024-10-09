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Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Миннесота» обыграла «Коннектикут» в 5-м матче и вышла в финал

«Миннесота» обыграла «Коннектикут» в решающем пятом матче (88:77, 3-2) и вышла в финал, где встретится с «Нью-Йорком».

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