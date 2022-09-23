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Агентство «Москва»: в столице откроют временные пункты частичной мобилизации

Агентство «Москва»: в столице откроют временные пункты частичной мобилизации

Для удобства москвичей откроют временные пункты мобилизации. Они появятся в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Романа Виктюка, а также в Музее Героев России и Советского Союза, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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