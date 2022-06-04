CNN: США, Британия и ЕС обсуждают перемирие на Украине без Киева

Представители американских властей, а также Лондона и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Представители американских властей, а также Лондона и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
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