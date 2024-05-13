Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела жалобы граждан на рекламу Альфа-банка, которая транслировалась в эфире радиостанций.
ФАС признала ненадлежащей рекламу вклада Альфа-банка
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да ВСЕ 3,14здят про очешуенные проценты по накопительным счетам, эти проценты 15-16-17! действуют месяц-два, три максимум, а потом по умолчанию ставка 3-5% и забрать деньги у банка оказывается гораздо сложнее, чем туда положить. НАИПАЛОВО!!
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15 час.
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