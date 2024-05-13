ФАС признала ненадлежащей рекламу вклада Альфа-банка

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Леонид Ла Рошель

Да ВСЕ 3,14здят про очешуенные проценты по накопительным счетам, эти проценты 15-16-17! действуют месяц-два, три максимум, а потом по умолчанию ставка 3-5% и забрать деньги у банка оказывается гораздо сложнее, чем туда положить. НАИПАЛОВО!!