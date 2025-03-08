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Ефимов: 19 новостроек возвели в СЗАО по программе реновации

Ефимов: 19 новостроек возвели в СЗАО по программе реновации

С начала реализации программы реновации в шести районах Северо-Западного административного округа столицы было построено 19 новых жилых комплексов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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