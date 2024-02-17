Представлен игровой ноутбук с Ubuntu, процессором Intel Core i7-13620H и графикой GeForce RTX 4070Британская компания Juno Computers, специализирующаяся на разработке ноутбуков, мини-ПК и планшетов на базе операционных систем на ядре Linux, представила своё новое творение.