Представлен игровой ноутбук с Ubuntu, процессором Intel Core i7-13620H и графикой GeForce RTX 4070Британская компания Juno Computers, специализирующаяся на разработке ноутбуков, мини-ПК и планшетов на базе операционных систем на ядре Linux, представила своё новое творение.
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