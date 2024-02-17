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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Представлен игровой ноутбук с Ubuntu, процессором Intel Core i7-13620H и графикой GeForce RTX ...

Представлен игровой ноутбук с Ubuntu, процессором Intel Core i7-13620H и графикой GeForce RTX ...

Представлен игровой ноутбук с Ubuntu, процессором Intel Core i7-13620H и графикой GeForce RTX 4070Британская компания Juno Computers, специализирующаяся на разработке ноутбуков, мини-ПК и планшетов на базе операционных систем на ядре Linux, представила своё новое творение.

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