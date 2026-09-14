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Два человека погибли при пожаре из-за бойлера в частном доме в Подмосковье

Два человека погибли при пожаре из-за бойлера в частном доме в Подмосковье

max.ru/МЧС Московской области Тела женщины и мужчины обнаружили при тушении пожара в частном доме в Подмосковье, сообщили 14 сентября в МЧС по Московской области.

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