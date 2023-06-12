Аргументы недели

98 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Хижняк
    Света, вы- мразь!!!Лолита заявила, ч...
  • федор
    Злыдни и голодранцы, привыкшие жить за чужой счёт. Превратили некогда процветающую республику в гуляй поле , а народ ...Глава МИД Украины...
  • Валентин Матвиенко
    Может еще шеренгой перед вами встанут .......Ахмат застрял в Марьинке, как муха в паутине, вот и находят оправдание, ...Кадыров: бойцам «...

Полковник запаса Алехин: в День России армия Украины может устроить провокации

Полковник запаса Алехин: в День России армия Украины может устроить провокации

В День России украинские военные могут предпринять попытку провокации, устроить какую-нибудь пакость.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх