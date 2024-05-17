Пуск КРНБ 9М728 ОТРК «Искандер-М» по объекту ВСУ

/mediafiles/2024/05/iskander-pusk-9m728-17.05.2024.mp4 Пуск крылатой ракеты наземного базирования 9М728 ОТРК «Искандер-М» (с) Кадры Минобороны России Военнослужащие ракетного подразделения группировки войск «Запад» российской армии применили крылатую ракету наземного базирования 9М728 ОТРК «Искандер-М» для поражения объекта ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии