Путин объяснил отказ ехать на саммит G20 в Бразилии

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин выразил опасение, что его визит в Бразилию может негативно сказаться на работе саммита «Большой двадцатки» из-за текущей ситуации вокруг страны.
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