Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Шанс добиться мира". США совершили ошибку исторического масштаба на Украине. Лишь один человек может ее исправить

"Шанс добиться мира". США совершили ошибку исторического масштаба на Украине. Лишь один человек может ее исправить

© AP Photo / Evan Vucci 3 дня назад 1,2K прочитали Администрация Байдена безрассудно стремилась к эскалации конфликта на Украине, но при Трампе все изменится, пишет автор статьи для Newsweek.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
От того какая свинья будет у кормушки суть политики не изменится...Разница только кто кормить эту свинью будет ради своих интересов...
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17 час.
А
Александр
Все видим, всем подскажем. Нам бы кто что-нибудь толковое присоветовал как ворьё одолеть.
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16 час.

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